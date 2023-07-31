وزارة الداخلية البريطانية تبدأ بتطبيق قواعد جديدة لمنع المجرمين من الحصول على الجنسية

لندن 31 يوليو 2023 م ( وال ) بدأت وزارة الداخلية البريطانيى بتطبيق قواعد جديدة لمنع المجرمين من الحصول على الجنسية البريطانية ودخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين , وزيرة الداخلية البريطانية “سويلا برافرمان ” من جهتها أوضحت أن الحصول على الجنسية البريطانية يعد امتيازًا، وبالنسبة لأولئك الذين يرتكبون جرائم، يجب ألا يكونوا قادرين على التمتع بحقوق المواطنة، بما في ذلك حمل جواز سفر بريطاني، والتصويت، والحصول على رعاية طبية مجانية من هيئة الرعاية الصحية”.

في الوقت الحالي، عادة ما يتم رفض محاولة الحصول على الجنسية البريطانية إذا كان الفرد قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، كما كان من المحتمل رفض طلب من أي شخص قضى ما بين 12 شهرًا وأربع سنوات في السجن حتى انقضاء 15 عامًا بعد انتهاء فترة العقوبة، وأي شخص قضى أقل من عام في السجن واجه أيضًا رفض للطلب حتى مرور 10 سنوات على فترة العقوبة. وبالنسبة للتغييرات الجديدة، فستجعل النظام يتماشى مع قواعد الهجرة، وهذه القواعد ستكون “أكثر صرامة” و”أكثر تحديدًا” فيما يسمى بمتطلبات “الشخصية الجيدة”.

وأضافت برافرمان “أعمل الآن على وقف إساءة استخدام نظام الهجرة والجنسية في المملكة المتحدة، من خلال تقديم أرضية أكثر صرامة حتى لا يتمكن المجرمون الخطرون من الحصول على الجنسية البريطانية”.. وتابعت “هذا هو الشيء العادل والصحيح الذي يجب أن نفعله لبلدنا”.

وذكرت وزارة الداخلية أن الإصلاحات ستزيل القواعد السابقة التي بموجبها يمكن منح بعض المجرمين الجنسية بعد مرور عدد معين من السنوات.