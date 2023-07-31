بدء فعاليات الدورة التدريبية لاعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة وادى الشاطى

سبها / 30 يوليو 2023 م / وال / بدأت بجامعة وادى الشاطىء فعاليات الدورة التدريبية لاعضاء هيئة التدريس الجدد والتى ينظمها مركز البحوث والإستشارات بالجامعة وبالتعاون مع مكتب التدريب وبإشراف مباشر من رئيس الجامعة والكاتب العام وذلك في إطار الدور الذي تقوم به المراكز الخدمية بالجامعة لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنتسبيها وتهدف هذه الدورة الى مساعدة عضو هيئة التدريس على التكيف العملي والنفسي لتخفيف حدة القلق الذي يمكن ان يعيق اشتراكه واندماجه في الأعمال والأنشطة الجامعية.

الدورة تستمر على مدار ثلاثة ايام يتلقى المستهدفون فيها محاضرات حول (( المهارات التدريسية – المهارات الشخصية – المهارات البحثية – المهارات القيادية – المهارات التقنية )) .ومن خلال هذه الدور يتمكن عضو هيئة التدريس الجديد بالمامه ببرامج التطوير المهني بالجامعة وبحقوقه وواجباته .

، وإتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس الجديد لبناء شبكة من العلاقات مع اقرانه من الاقسام والكليات الأخرى ، التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها ليتمكن من الاستفادة ، التعرف على مصادر المعرفة والمعلومات الإلكترونية المتاحة لعضو هيئة التدريس ، تنمية مهارات عضو هيئة التدريس في التعليم والتعلم وإدارة العملية التعليمية ، .

(سبها – وال )