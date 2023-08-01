( الشهوبي ) يناقش مع القائم بالأعمال بسفارة قطر الاتفاقية بين مصلحة الطيران المدني وهيئة الطيران القطري .

طرابلس 31 يوليو 2023م ( وال )- ناقش وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” مع القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر لدي ليبيا ” عبدالله بن مبارك المري ” الاتفاقية بين مصلحة الطيران المدني وهيئة الطيران القطري ، والخطوط الجوية القطرية .

كما تم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بطرابلس التطرق لاعمال اللجنة المشتركة الليبية القطرية واخر مستجدات اللجنة والتي يرأسها وزير المواصلات وكذلك المحور الاستثماري القطري .

وذكرت مصادر الوزارة أن ” الوزير ” الشهوبي ” أشاد بالعلاقات العريقة بين البلدين ، وموقف دولة قطر الداعم والمساند لدولة ليبيا منذ بدء ثورة فبراير ، مشيرا إلى أن قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمارات ، وأن حكومة الوحدة الوطنية ترحب بدخول الشركات الاستثمارية القطرية للمساهمة في شتى المجالات .

و حضر اللقاء وكيل شؤون النقل الجوي ” خالد نصر سويسي ” ، و مدير مكتب التعاون الفني بديوان الوزارة ” عادل بخيت إبراهيم ” .

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