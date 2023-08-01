ليبيا نيوز

بلدية حي الاندلس تحتفل بافتتاح روضة إشبيليا ، بمنطقة غوط الشعال .

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 31 يوليو 2023م ( وال ) – أحتفلت بلدية حي الاندلس اليوم الاثنين باعادة افتتاح روضة إشبيليا ، بمنطقة غوط الشعال، بعد الانتهاء من صيانتها و تجهيزها بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون و التنسيق “Tika” وبحضور عميد البلدية المكلف ” سمير شاقور ” ، والسفير التركي لدى ليبيا ” كينان يلمز ” .

     وقال السفير التركي إن صيانة الروضة كان من ضمن اتفاقيات المؤسسة لعمق الروابط بين الحكومتين الليبية والتركية ، وان ليبيا سبق وان قدمت تبرعات لتركيا في كارثة الزلزال المدمر .

   من جانبه أشار  مدير ادارة رياض الاطفال بمراقبة التربية والتعليم حي الاندلس ” عبد الحكيم زرتي ” لوكالة الانباء الليبيه إلى أن الروضة تأسست في سنة 2017 وقامت الوكالة التركيه بصيانتها وتجهيزها  بالكامل وهي من ضمن اربعة رياض اطفال بالبلدية تابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية .

  ( وال ) .

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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