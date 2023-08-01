( قرقوم ) لـ وال : اطلاق مشروع قياس وجود الهواء يعنى بقياس تركيز الملوثات والغازات في الهواء .

مصراته 31يوليو 2023م ( وال )- اعلن المهندس ” محمد قرقوم ” نائب الرئيس للاتصال المؤسسي بشركة لمة للتقنية عن اطلاق مشروع قياس وجود الهواء بحضور عدد من الوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من خبراء البيئة والمناخ واعضاء من السلك الدبلوماسي في ليبيا .

وأوضح ” قرقوم ” في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية وال أن هذا المشروع الذي تم اطلاقه خلال اليومين الماضين بمدينة مصراته يعنى بقياس نسب وتركيز الملوثات والغازات في الهواء الجوي ، ويحدد عن طريق معادلات خاصة ما اذا كان هذا الهواء جيد من الناحية الصحية او له اثار سلبيات .

وقال إن بداية هذا المشروع كان بالتعاون مع الشركة الليبية للحديد والصلب التى وفرت بيئة نمودجية لتطويره ، حيث تم اجراء بعض الدارسات والاختبارات والقياسات التي كللت جميعها بالنجا ح وتمكنا من الوصول إلى صيغة نهائية لتنفيذه ، وتم إطلاقه بشكل رسمي بحضور وشراكة وزارة البيئة وزارة التعليم التقني والفني والشركة الليبية للحديد والصلب والمنطقة الحرة بمصراته ،

لفت ” قرقوم ” إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسع في تنفيذ المشروع وتركيب محطات الرصد من اجل ان يكون لنا فكرة عن جودة الهواء في عموم ليبيا ونسعى لتوسيع دائرة المشاركة فيه لاثراء التجربة من الجوانب البحثية والاكاديمية والجهات المعنية الذي كان حضورها متميزا في الحدث نذكر منهم الشركات النفطية والاسمنت والجهات الاكاديمية ، الجامعات وبعض مراكز البحث والمركز الوطني للمواصفات وبعض الوزراء الذين تتبع وزارتهم المراكز البحثية ، بالاضافة إلى المجلس الوطني لتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي كان موجود واثني على التجربة .

وأعرب نائب الرئيس للاتصال المؤسسي بشركة لمة للتقنية في ختام تصريحه لـ وال عن امله أن يكون هذا المشروع لبنة لرؤية عامة تسود كل ليبيا وينفع الناس .

…( وال )..