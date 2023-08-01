ليبيا نيوز

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش الآليات والاستراتيجيات الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات .

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 1 اغسطس 2023 (وال)-  ناقش المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الآليات والاستراتيجيات الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات والإدمان على المؤثرات العقلية.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير المجلس محمود الفطيسي،الاثنين  المراحل المنجزة لعمل اللجنة التسييرية بالفرق الفرعية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات جائحة المخدرات والمؤثرات العقلية في  ليبيا.

وأكد الفطيسي على توصيات اللجنة وأهمية تذليل الصعاب لإنجاز المسح الميداني، والبحث في إمكانية تنظيم فرق نقاش شبابية، والتحضير لعقد ورشة عمل على مستوى رئاسة الحكومة لمناقشة المخرجات والتوصيات. 

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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