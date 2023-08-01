المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش الآليات والاستراتيجيات الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات .

طرابلس 1 اغسطس 2023 (وال)- ناقش المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الآليات والاستراتيجيات الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات والإدمان على المؤثرات العقلية.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير المجلس محمود الفطيسي،الاثنين المراحل المنجزة لعمل اللجنة التسييرية بالفرق الفرعية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات جائحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا.

وأكد الفطيسي على توصيات اللجنة وأهمية تذليل الصعاب لإنجاز المسح الميداني، والبحث في إمكانية تنظيم فرق نقاش شبابية، والتحضير لعقد ورشة عمل على مستوى رئاسة الحكومة لمناقشة المخرجات والتوصيات.

وال..