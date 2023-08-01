اذاعة الجفرة المحلية تواصل بثها على مدار الساعة رغم نقص الامكانيات .

هون 1 اغسطس 2023 (وال)- بحث الاجتماع الذي عقدته اليوم ادارات واقسام اذاعة الجفرة المحلية الامكانيات والاحتياجات اللازمة من المعدات والاجهزة لتطوير برامجها الاذاعية.

واوضح الاعلامي مدير عام الاذاعة محمود ابراهيم حمادي لوكالة الانباء الليبية بانه رغم نقص الامكانيات الضرورية غير ان البث الاذاعي يتواصل طوال الاربع وعشرين ساعة بفضل الجهود التي تبذل من فنييها الذين يتفانون في اداء المهام المكلفين بها.

وقال ان اذاعة الجفرة المحلية هي احدى الاذرع الهامة من خلال متاعبة احتياجات المواطن والمنطقة بصفة عامة بجميع مدنها من الخدمات من خلال كونها حلقة الوصل عبر برامجها الاذاعية بين المواطنين ومسؤولي المنطقة في جميع المؤسسات الرسمية وغيرها.

وال الجفرة..