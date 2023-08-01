انطلاق الدورة التدريبية لتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس الجدد لجامعة وادي الشاطئ .

سبها 1 اغسطس 2023 ( وال )- انطلقت بجامعة وادى الشاطى فعاليات الدورة التدريبية لاعضاء هيئة التدريس الجدد والتى ينظمها مركز البحوث والإستشارات بالجامعة وبالتعاون مع مكتب التدريب .

وتهدف الدورة الى مساعدة عضو هيئة التدريس على التكيف العملي والنفسي بما يفضي الى اشراكه واندماجه في الأعمال والأنشطة الجامعية.

و يتلقى المستهدفون بالدورة محاضرات حول (( المهارات التدريسية – المهارات الشخصية – المهارات البحثية – المهارات القيادية – المهارات التقنية )) .

وتتيح نتائج الدورة الفرصة لعضو هيئة التدريس الجديد لبناء شبكة من العلاقات مع اقرانه من الاقسام والكليات الأخرى ، التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها ليتمكن من الاستفادة ، التعرف على مصادر المعرفة والمعلومات الإلكترونية المتاحة لعضو هيئة التدريس ، تنمية مهارات عضو هيئة التدريس في التعليم والتعلم وإدارة العملية التعليمية ، .

( وال سبها )