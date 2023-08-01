ليبيا نيوز

انطلاق الدورة التدريبية لتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس الجدد لجامعة وادي الشاطئ .

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 1 اغسطس 2023  (  وال  )-  انطلقت بجامعة وادى الشاطى فعاليات الدورة التدريبية لاعضاء هيئة التدريس الجدد والتى ينظمها مركز البحوث والإستشارات بالجامعة وبالتعاون مع مكتب التدريب .

وتهدف  الدورة الى مساعدة عضو هيئة التدريس على التكيف العملي والنفسي بما يفضي الى اشراكه واندماجه في الأعمال والأنشطة الجامعية.

و يتلقى المستهدفون بالدورة  محاضرات حول (( المهارات التدريسية – المهارات الشخصية – المهارات البحثية – المهارات القيادية – المهارات التقنية )) .

وتتيح نتائج الدورة الفرصة لعضو هيئة التدريس الجديد لبناء شبكة من العلاقات مع اقرانه من الاقسام والكليات الأخرى ، التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها ليتمكن من الاستفادة ، التعرف على مصادر المعرفة والمعلومات الإلكترونية المتاحة لعضو هيئة التدريس ، تنمية مهارات عضو هيئة التدريس في التعليم والتعلم وإدارة العملية التعليمية ، .

(  وال سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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