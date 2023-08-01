ليبيا نيوز

روسيا تعلن أنها ستخفض طواعية إمدادات النفط للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 1 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلنت  روسيا  أنها اليوم الثلاثاء  ستخفض طواعية إمدادات النفط للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في شهر  أغسطس الجاري  عن طريق خفض الصادرات. بالإضافة إلى الالتزامات المعلنة لخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقد أكد نائب رئيس وزراء روسيا، “ألكسندر نوفاك ” ، أن إجراء خفض الصادرات النفطية تم اتخاذه في إطار الجهود المبذولة لضمان التوازن في سوق النفط.

 نوفاك شدد  على أن شركات النفط الروسية ستقرر بنفسها ما إذا كانت ستخفض الإنتاج أو التصدير، لكن بشكل عام، تتمثل مهمة روسيا في خفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

من جهته صرح وزير الطاقة الروسي، “نيكولاي شولغينوف ” ، أن روسيا بدأت في  شهر يوليو الماضي  بخفض حجم صادرات النفط كجزء من الالتزامات الطوعية وتعتزم الوفاء بذلك بالكامل في أغسطس الجاري. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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