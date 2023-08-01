وزارة العدل الفرنسية تعلن أن عدد السجناء لديها إرتفع بشكل قياسي

باريس /1أغسطس 2023 م /وال/ أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن عدد السجناء في فرنسا وصل إلى رقم قياسي جديد، وصفته بـ”التاريخي”، حيث تجاوز الحد البالغ 74 ألف سجين، بحسب أرقام رسمية صادرة عن الوزارة العدل الفرنسية نشرت أمس/الاثنين/.

وبلغ إجمالي عدد النزلاء في السجون الفرنسية في الأول من يوليو 74.513 شخصًا فيما كان عددهم الشهر الماضي 73.699، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل.

وتعد فرنسا بذلك قد حطمت فرنسا للمرة السادسة، وخلال أشهر قليلة، رقمها القياسي في عدد السجناء، وللمرة الأولى تتجاوز الحد البالغ 74 ألف سجين، وهو ما يعد اكتظاظًا هائلاً في السجون الفرنسية أدانته من جديد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

وهناك 16.643 معتقلاً يزيد عددهم عن الأماكن المتاحة في السجون الفرنسية، وبسبب هذا الاكتظاظ، أُجبر 2478 محتجزًا على النوم على مراتب على الأرض، مقارنة بـ 1872 في الأول من يوليو 2022.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، “جيرالد دارمانين “، أعلن في 19 من شهر يوليو الماضي أن الشرطة الفرنسية، اعتقلت 3800 شخص خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد الفترة الماضية.