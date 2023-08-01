باكستان تعلن رفع أسعار الوقود والديزل

إسلام آباد 1 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلن وزير المالية الباكستاني “إسحاق دار ” اليوم الثلاثاء، رفع سعر الوقود بواقع 19.95 روبية باكستانية ليصل إلى 272.95 روبية باكستانية (الدولار يساوي 287.62 روبية باكستانية)، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل ” المصالح الوطنية”. حسب قوله , وقد بدأ العمل بالأسعار الجديدة على الفور.

وكان من المقرر الاعلان عن رفع الأسعار في 31 من شهر يوليو الماضي، ولكن الحكومة لم تصدر الأسعار الجديدة، حيث كان يسعى المسؤولون للإبقاء على الأسعار أو خفضها، في ظل التأثير المحتمل لرفع الاسعار على المواطنين، الذين يعانون بالفعل من تداعيات التضخم.

وقال دار: إن رفع الأسعار كان أمرا حتميا بعدما اتفقت باكستان مع صندوق النقد الدولي على فرض ضريبة تنمية المنتجات البترولية.وأضاف “لقد حاولنا خفض الأسعار أو تحديد ما يمكن تعديله، ولكننا جميعا على علم بالتزاماتنا مع صندوق النقد الدولي بشأن ضريبة تنمية المنتجات البترولية”.

وأشار إلى أنه لو لم تكن الحكومة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكانت ستخفض ضريبة تنمية المنتجات البترولية.