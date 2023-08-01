وزارة التجارة الصينية تفرض قيودًا لمُدة عامين على تصدير مكونات الطائرات المسيّرة

بكين 1 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلنت وزارة التجارة الصينية، فرض قيودًا لمُدة عامين على تصدير مكونات الطائرات المسيّرة، وكذلك بعض الطائرات المسيّرة المدنية، حسبما أفادت وكالة “تاس” الروسية، مساء أمس الإثنين.

وقالت الوزارة في بيانها: “يتم إدخال رقابة لمدة عامين على تصدير محركات خاصة لبعض الطائرات المسيّرة، وحمولات محددة، ومعدات اتصالات لاسلكية، ووسائل مدنية لمكافحة الطائرات بدون طيار. وبعض الطائرات المسيّرة الخاصة بالمستهلكين. وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر” المقبل .

وأكدت أن هذا الإجراء يرجع إلى حقيقة أنه “في السنوات الأخيرة، ونظرا للتطور السريع لتقنيات الطائرات بدون طيار والتوسع المستمر في سيناريوهات تطبيقها، فإن خطر تحويل بعض الطائرات بدون طيار المدنية عالية الأداء للاستخدام العسكري يستمر في النمو”.

وزارة التجارة الصينية شددت على أنه يمكن تصدير الطائرات المدنية بدون طيار بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.