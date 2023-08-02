استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي .

القدس المحتلة1 أغسطس 2023م ( وال )- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الشاب الفلسطيني البالغ من العمر (20 عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق القدس .

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس .

وقال رئيس بلدية سبسطية لـوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة واستعرضت ملفات وخرائط ، وتُجري مسحا لمنطقة المدرج الروماني .

وأضاف أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال ، في محاولة لفرض أمر واقع ، والسيطرة على المعالم الأثرية فيها .

إلى ذلك جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أراض واقتلعت أشجارا في بلدة ترقوميا وخربة سوبا غرب الخليل .

وذكرت الوكالة الفلسطينية ان قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية جرفت مساحات من أرضه تبلغ دونمين ، وهي واقعة في منطقة “خلة أبو ساكور” بالقرب من المعسكر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة ترقوميا ، واقتلعت 40 شجرة من أشجار الزيتون ولكرمة .

كما جرفت قوات الاحتلال اليوم اراض زراعية وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل .

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة سوبا وجرفت اراضي زراعية واقتلعت عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وهدمت سلاسل حجرية في ارض تصل مساحتها الى 3 دونمات تقريبا .

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الطريق الواصل ما بين زعترة وبيت تعمر شرق بيت لحم .

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل “دار أبو رعية” الواصل ما بين بلدة زعترة وقرية بيت تعمر بالمكعبات الإسمنتية .