مكتب خدمة المجتمع والبيئة بجامعة بنغازي ينظم ندوة علمية حول ارتفاع نسب الطلاق من واقع سجلات المحاكم الليبية .

بنغازي 1 اغسطس 2023 (وال)- اقيمت بمركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة بنغازي الاحد ندوة علمية توعوية بعنوان( ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع الليبي من خلال واقع السجلات : الأسباب والرؤى والحلول) .

الجلسة الاولي للندوة عقدت برئاسة الدكتور عبد الناصر شماطة قدمت خلالها ثلاث ورقات بحثية وهي : (دور الاختيار الناجح لشريك الحياة في الحد من ارتفاع نسب الطلاق) للدكتورة سعاد المكي و الورقة البحثية الثانية بعنوان ( الآثار النفسية لزواج القاصرات والمطلقات من إعداد د. سعده الحضري و الورقة البحثية اللهيرةفي الجلسة الاولي من إعداد أ. ناصر بوشيحة وكانت بعنوان (التشرعات القانونية ) .

الجلسة الثانية للندوة عقدت برئاسة د. إنتصار مسعود العقيبي وقدمت خلالها ثلاث ورقات بحثية وهي المعايير الشرعية للحد من تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع ) ويقدمها د. مرعي الفيتوري و الورقة الثانية للأستاذة برنية البركي بعنوان ( دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية المرأة المطلقة ) واخيرا ورقة مقدمة من د. فريحة الجيلاني وعنوانها ( قضايا الطلاق بين الواقع والقانون ) .

وبعد الانتهاء من طرح الورقات البحثية فتح باب النقاش بين الحضور والمحاضرين وتلاوة التوصيات الصادرة عن الندوة .

السيدة منال الديفار منسقة الجودة والاداء والبحث العلمي بمركز الادارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي قالت لوكالة الانباء الليبية :- نحن قمنا بتنظيم هذه الندوة من واقع سجلات محكمة شمال وجنوب بنغازي عن طريق منظمة اليسر ومن خلال هذه الاحصائيات نظمنا هذه الندوة لنتأكد من صحة النسب المذكورة من عدمه .

من جهتها قالت إحدى المشاركات في الندوة بورقة بحثية وهي د.انتصار مسعود العقيبى استاذ مشارك في قسم الاجتماع ورئيس مكتب خدمة المجتمع بكلية الآداب جامعة بنغازي :- تأتي هذه الندوة في ا طار دور الجامعة بخدمة المجتمع وقد طرحنا اليوم قضية ارتفاع نسبة الطلاق من خلال خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس واحصائيات من محكمة شمال وجنوب بنغازي وردت إلينا من خلال منظمة اليسر نطرحها اليوم للنقاش لمعرفة ما اذا كانت هذه الاحصائيات دقيقة أو مبالغ فيها أو ما إذا كان هناك نسب تحتاج للتحليل والدراسة .

وحضر الندوة التي اشرف على تنظيمها مكتب خدمة المجتمع والبيئة بجامعة بنغازي رئيس الجامعة الدكتور عزالدين الدرسي وعميد كلية الآداب الدكتور أحمد نجم والسيدة انتصار شنيب عضو مجلس النواب والدكتور عبد الناصر شماطة رئيس قسم امن الاجتماع و الاستاذة ابتسام ابحيح عضوة لجنة صياعة الدستور والاستاذ عبد الجليل الفزاني رئيس منظمة اليسر والدكتور عوض القويري عضو المجلس البلدي سابقا ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي .

وال بنغازي.