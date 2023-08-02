شكشك يناقش مع عميد بلدية الزنتان بعض الملفات الخدمية بالمدينة.

طرابلس 1 أغسطس 2023م (وال) ـ ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع عميد بلدية الزنتان ووفد من أعيان المدينة، بعض الملفات الخدمية داخل المدينة وعلى رأسها مشروع تنفيذ مستشفى الزنتان العام الذي يسع لـ 120 سريراً.

واستعرض الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس بعض الملاحظات التي تم رصدها على العقد الموقع ما بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والشركة المنفذة لهذا المشروع.

كما ناقش اللقاء تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى الزنتان وباقي المدن بالجبل الغربي.

وأكد “شكشك” على ضرورة معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات في أسرع وقت، وطمأن الحضور على دور الديوان المحوري والداعم لكل الجهود المضنية الساعية لتقديم الخدمات الأساسية في شتى المجالات والتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن.