دوريات الحرس البلدي رقدالين تواصل حملات التفتيشية على المقاهي ومحال بيع الاسماك و المواد الغذائية.

اغسطس2023م(وال) – تواصل دوريات الحرس البلدي رقدالين رفقة عضو عن مكتب الاصحاح البيئي حملاتها التفتيشية على المقاهي والمطاعم ومحال بيع الاسماك و المواد الغذائية.

واوضح المكتب الاعلامي للحرس البلدي ان الحملة اسفرت عن ضبط عدة مخالفات صحية ومواد منتهية الصلاحية من بينها دجاج مستورد وعدة اصناف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها و اتلافها فورا بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد المكتب بانه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و إحالة جميع المخالفين الى ادارة الوحدة لإتخاذ ما يلزم من إجراء حيالهم.

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