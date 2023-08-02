ليبيا نيوز

في تصريح خاص لـــ(وال) : رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء يوجه نداء استغاثه لتوفير أدوية تثبيت المناعة لمرضى غسيل الكلى .

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

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وكالة الأنباء الليبية

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