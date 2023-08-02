الدبيبة يشيد بجهود منتسبي الحركة الكشفية في ليبيا .

طرابلس 2 اغسطس 2023 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بطرابلس فوج المدينة بمفوضية كشاف مصراتة، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

وأثنى الدبيبة خلال اللقاء على جهود منتسبي الحركة الكشفية في ليبيا، ومشاركة الحركة في المناسبات الوطنية والتطوعية وفي قوافل الإغاثة الدولية، وآخرها المقدمة لدولتي سوريا و تركيا جراء حادثة الزلزال.

وكرّم فوج المدينة بمفوضية مصراتة الدبيبة نظير جهوده المبذولة ودعمه لحركة الكشاف والأنشطة الكشفية.

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