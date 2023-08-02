مقتل 13 مدنيا في هجوم مسلح على قرية شمال جمهورية إفريقيا الوسطى

بانغي 2 أغسطس 2023 م ( وال ) أفاد المسؤول المحلي “جان جيلبير جبانجودو “، في قرية ديكي الواقعة شمال غرب إفريقيا الوسطى.بمقتل 13 مدنيا، في هجوم مسلح.

،وأضح بأن الهجوم وقع في قرية ديكي قرب الحدود التشادية، على بعد حوالي 500 كلم شمال العاصمة بانجي. بعد قيام مجموعة مسلحة تتكون من 20 “متمردا” فتحوا النار صوب 13 مدنيا في قرية ديكي وقتلوهم، كما أصيب شخصان آخران. ومن جانبه أشار رئيس بلدية القرية “إبراهيم سنوسي ” إلى أن المهاجمين جمعوا “رجالا من القرية بذريعة التحدث إليهم”، ثم فتحوا النار صوبهم بشكل مفاجئ.

ووقع الهجوم غداة الاستفتاء على مشروع دستور جديد تقدم به رئيس الجمهورية “فوستين أرشانج تواديرا “، والذي لقي رفضا كبيرا ومقاطعة من قبل أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والفصائل المسلحة المتمردة.

وينص التعديل الدستوري الجديد على تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء الحد الأقصى لتوالي الولايات الرئاسية.