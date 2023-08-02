روسيا تعلن إستعدادها للعودة إلى صفقة الحبوب فور تنفيذ شروطها

موسكو 2 أغسطس 2023 م ( وال ) أكد المتحدث باسم الكرملين ” دميتري بيسكوف ” أن بلاده على استعداد للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فور تنفيذ شروطها، وذلك وفقًا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.

بيسكوف قال في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، ردا على سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن استئناف الصفقة: “موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب فورا. ولكن بعد أن تنفذ شروط روسيا”.

يذكر أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، الذي تم توقيعه بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو 2022، كان ينص في شقه المتعلق بروسيا على رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية وغير ذلك من الشروط.

وأعلنت روسيا انسحابها من الصفقة وسحب الضمانات الأمنية اعتبارا من 18 يوليو الماضي، مشيرة إلى عدم تنفيذ الشروط الخاصة برفع القيود عنها.