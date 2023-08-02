انقطاع الكهرباء عن أكثر من مائتي ألف منزل جنوب اليابان بسبب الإعصار كانون

طوكيو 2 أغسطس 2023 م ( وال ) ضربت الرياح العاتية خطوط الكهرباء في أوكيناوا، المدينة السياحية الشهيرة في اليابان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل اليوم، حيث اقترب إعصار كانون القوي والبطيء من الجزر الجنوبية الغربية للبلاد، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة وإصابة 11 شخصًا، وانهار جراج على رجل، وتعرض لسكتة قلبية، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

هذا و ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن نحو 700 ألف شخص في المحافظة الاستوائية «أوكيناوا»، جنوب غرب العاصمة طوكيو، نصحوا بالإجلاء، حيث تحرك الإعصار شمال غرب البلاد بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. وعندما يتم حساب سرعة الرياح عند 60 مترًا في الثانية، يكون ذلك يعني قوة الرياح نحو 216 كيلومترًا في الساعة، وهي قوة قادرة على تدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.

من جهتها أكدت شركة أوكيناوا للطاقة الكهربية، التابعة للمرافق المحلية، أن حوالي 210 آلاف منزل، أو 34% من جميع المنازل المغطاة، كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا أمس، بحسب موقعها على الإنترنت.