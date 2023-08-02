الحويج يتابع التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي.

طرابلس 2 اغسطس 2023 (وال) – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي ، والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في اسطنبول ، ورئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض ، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية اسطنبول التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري، بمشاركة أصحاب الاعمال وكبرى الشركات التركية.

وأكد “الحويج” في الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء على دعم القطاع الخاص في ليبيا وتركيا وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أن المعرض يهدف للتشبيك بين الشركات الليبية والتركية، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا .. مضيفة أن الوزير اعتمد 6 معارض للصناعات التركية للعام 2024م ، تقام بمدن المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

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