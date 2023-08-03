مكافحة المخدرات تضبط تشكيلا عصابيا يمتهن ترويج المواد والاقراص المخدرة .

بنغازي 2 اغسطس 2023م ( وال )- تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يتكون من خمس أشخاص ليبيين الجنسية يمتهنون ترويج المواد المخدرة نوع حشيش والأقراص المخدرة.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن عناصر التشكيل تم ضبطهم وبحوزتهم قطع كبيرة الحجم من مادة مخدر الحشيش وعدة اقراص مخدر وجالونين مملؤة بالخمور المحلية الصنع ، بالاضافة إلى قنينات خمور محلية مجهزة للبيع وبندقتين نوع كلاشن كوف ومسدس نوع بلجيكي ومبلغ مالي .

وأضافت المصادر أن الإجراءات القانونية اتخذت حيال عناصر التشكيل وإحالتهم إلى النيابة العامة .

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