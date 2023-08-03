ليبيا نيوز

اصابة شاب فلسطيني خلال موادهات مع قوات المحتلين الصهاينة جنوب جنين.

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طوباس 2 أغسطس2023(وال) -أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابا من بلدة الزبابدة أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وقريتي مسلية وأم التوت، وكثفت تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، فتى من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، فتى من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وذكر نادي الأسير في طوباس ، إن قوات الاحتلال اعتقل الفتى أسامة فايز الغول أثناء مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت واد الفارعة جنوب طوباس.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك