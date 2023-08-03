استمرار الحملة التفتيشية على الأنشطة الغذائية و الدوائية داخل طرابلس.

طرابلس 2 أغسطس 2023م (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية استمرار الحملة التفتيشية الواسعة التي اطلقها مدير فرع طرابلس المستهدفة الأنشطة الغذائية و الدوائية داخل العاصمة .

وذكر المركز أن مفتشيه قاموا اليوم الاربعاء رفقة جهاز الحرس البلدي بجولة على المخابز بحي الاندلس للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية.

وأضاف أن المفتشين لاحظوا خلال تفتيشهم لأحد المخابز بأن المخزن غير مطابق الاشتراطات الصحية ولايوجد زي للعمالوعدم وجود شهائد صحية للعمالومخزن المواد يحتاج الي تنظيف وترتيب والنظافة العامة سيئة والتهوئة والاضاءة سيئة.

وأشار المركز إلى أنه تم إحالة تقرير بالخصوص للجهات الضبطية لإتخاد الاجراءات الازمة.