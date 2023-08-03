اجتماع يبحث إجراءات تفعيل إدارة الموازين وتنظيم النقل البري الثقيل على الطرقات العامة.

طرابلس 2 أغسطس 2023 (وال) – بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير أبوالقاسم الأمين ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الله راف الله الشلوي ، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بطرابلس إجراءات تفعيل إدارة الموازين وتنظيم النقل البري الثقيل على الطرقات العامة وما أحدثته هذه الظاهرة من إفساد للطرق

.وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، ومدير الإدارة العامة لشؤون المرور و التراخيص المكلف، ورئيس مصلحة الطرق و الجسور ، ومدير إدارة التجهيزات بمصلحة الطرق والجسورطرح القوانين والمنشورات المنظمة في هذا الشأن وإجراءات تعديلها أو إرشادات ينبغي تطبيقها وذلك للحفاظ على الطرقات العامة وضبط المخالفين لهذه القوانين