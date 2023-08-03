الدبيبة يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين .

طرابلس 2 اغسطس 223 (وال)- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، للإطلاع على أوضاع الجرحى ومبتوري الأطراف ومتابعة سير إجراءات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة أوضاع الجرحى بالخارج وآليات تنظيم علاجهم والمخصصات المالية اللازمة وعدد المرضى ممن يتطلب وضعهم الصحي مراجعات دورية، حيث جرى الاتفاق على تحديد أعداد الجرحى في الخارج بشكل واضح، وفق الدولة والمخصصات المالية المطلوبة.

واطلع رئيس الحكومة على الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (1) بشأن حقوق هذه الشريحة، مؤكدا أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، لما يعد واجبا وطنيا غير قابل للتهاون، إضافة إلى تفعيل مركز الأطراف الصناعية المحلية وتجهيزه بالشكل المطلوب.

وأصدر الدبيية تعليماته بالتواصل مع عدد من الشركات العالمية المختصة بخدمات التأمين الصحي لضمان توفير كافة الخدمات العلاجية لشريحة الجرحى ومبتوري الأطراف وأسرهم.

‏‎وشدد الدبيية على ضرورة الحد من التجاوزات في ملف الجرحى ومبتوري الأطراف والحد من العشوائية وسوء الإدارة في التعامل مع هذه الشريحة، مؤكدا أهمية وضع خطة متكاملة للتعامل مع القضية، على أن يشمل ذلك جميع الجرحى من أبناء الوطن دون استثناء.

من جانبه، رحب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بزيارة الدبيبة ووقوفه على آلية العمل والصعوبات التي تواجهها، خاصة في ملف آلية تنظيم العلاج.

‏‎وحضر الاجتماع كل من رئيسي جهاز الطب العسكري وجهاز طب الطوارئ والدعم ورئيس جهاز الخدمات العلاجية ومدير الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة وعدد من مديري الإدارات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

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