النيجيريون ينظمون مسيرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة . 

أبوجا 2 أغسطس 2023 م (وال) – تظاهر المئات في مدن نيجيرية كبرى اليوم الأربعاء في اليوم الأول من إضراب على مستوى البلاد احتجاجا على إلغاء دعم البنزين والمطالبة بحد أدنى جديد للأجور .
وبدأ متظاهرون يحملون لافتات احتجاجهم بقيادة رؤساء النقابات بمدينة لاغوس بولاية بايلسا المنتجة للنفط ومدينتي كانو وكادونا بشمال البلاد.
وذكر مراسل وكالة “رويترز” في العاصمة النيجيرية ان المظاهرات لم تتسبب في تعطيل مسار الأعمال بالبلاد حيث ظلت أبواب الشركات مفتوحة رغم انخفاض حركة المرور في بعض المناطق .
وأوضحت الوكالة أنه منذ أن أدى اليمين الدستورية في التاسع والعشرين من مايو الماضي ، شرع الرئيس “بولا تينوبو” في تنفيذ أجرأ الإصلاحات في نيجيريا منذ عقود ، من حيث تخفيف نظام الصرف الأجنبي ؛ وألغاء الإعانة الشعبية باهظة الثمن ، التي كانت كبدت البلاد 10 مليارات دولار العام الماضي .
ورحّب المستثمرون بالإصلاحات فيما قالت نقابات عمالية إنها أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل في ظل ارتفاع التضخم بالبلاد لأعلى مستوياته في قرابة عقدين.
ونقلت الوكالة عن رئيس نقابة العمال في قطاع الكهرباء في كانو “أوال موسى محمد “قوله : (مظاهرات اليوم ما هي إلا بداية لتحذير للحكومة. نمهلهم أسبوعا للاستماع إلى مطالبنا) .
وأفاد شهود بأن المتظاهرين في العاصمة أبوجا حطموا بوابة للجمعية الوطنية حيث توقعوا أن يلقي رئيس مجلس الشيوخ كلمة. ولم ترد أي تقارير عن حوادث أخرى.
وتقول النقابات إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع لكنها قد تجد صعوبة لضمان استمرار الاحتجاج إذ يعمل عشرات الملايين في قطاعات كبيرة غير رسمية لا يوجد تمثيل نقابي لها.
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