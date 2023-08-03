ليبيا نيوز

النيجيريون ينظمون مسيرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة . 

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أبوجا 2 أغسطس 2023 م (وال) – تظاهر المئات في مدن نيجيرية كبرى اليوم الأربعاء في اليوم الأول من إضراب على مستوى البلاد احتجاجا على إلغاء دعم البنزين والمطالبة بحد أدنى جديد للأجور .

 وبدأ متظاهرون يحملون لافتات احتجاجهم بقيادة رؤساء ‏النقابات بمدينة لاغوس بولاية بايلسا المنتجة للنفط ومدينتي ‏كانو وكادونا بشمال البلاد.‏

وذكر مراسل وكالة “رويترز” في العاصمة النيجيرية ان المظاهرات لم تتسبب في تعطيل مسار الأعمال بالبلاد حيث ظلت أبواب الشركات  مفتوحة رغم انخفاض حركة المرور في بعض المناطق .   

وأوضحت الوكالة أنه منذ أن أدى اليمين الدستورية في التاسع والعشرين من  مايو الماضي ، شرع الرئيس “بولا تينوبو” في تنفيذ أجرأ الإصلاحات في نيجيريا منذ عقود ، من حيث تخفيف نظام الصرف الأجنبي ؛ وألغاء الإعانة الشعبية باهظة الثمن ، التي كانت كبدت البلاد 10 مليارات دولار العام الماضي  .  

ورحّب المستثمرون بالإصلاحات فيما قالت نقابات عمالية إنها ‏أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في وقت يعاني فيه ‏المواطنون بالفعل في ظل ارتفاع التضخم بالبلاد لأعلى ‏مستوياته في قرابة عقدين.‏ 

ونقلت الوكالة عن رئيس نقابة العمال في قطاع الكهرباء في كانو “أوال ‏موسى محمد “قوله : (مظاهرات اليوم ما هي إلا بداية لتحذير للحكومة. ‏نمهلهم أسبوعا للاستماع إلى مطالبنا) .‏

وأفاد شهود بأن المتظاهرين في العاصمة أبوجا حطموا بوابة ‏للجمعية الوطنية حيث توقعوا أن يلقي رئيس مجلس الشيوخ ‏كلمة. ولم ترد أي تقارير عن حوادث أخرى.‏

وتقول النقابات إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع لكنها قد تجد ‏صعوبة لضمان استمرار الاحتجاج إذ يعمل عشرات الملايين ‏في قطاعات كبيرة غير رسمية لا يوجد تمثيل نقابي لها.‏

…(وال)… 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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