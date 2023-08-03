البنك الدولي يعلن تعليق تخصيص الأموال لتمويل جميع عملياته في النيجر

واشنطن 3 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلن البنك الدولي تعليق تخصيص الأموال لتمويل جميع عملياته في النيجر، باستثناء البرامج في القطاع الخاص، وذلك على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وذلك وفقًا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.

وقال البنك في بيان له أصدره اليوم الخميس: “نحن قلقون بشأن محاولات الإطاحة بحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا. وردا على ذلك، أوقف البنك الدولي تخصيص الأموال لجميع العمليات حتى إشعار آخر، باستثناء شراكات القطاع الخاص التي ستستمر بحذر”.

وأعلن العسكريون في النيجر عن الإطاحة بالرئيس بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر تجول، بعد أن حاصر أفراد الحرس الرئاسي قصر رئيس البلاد في العاصمة نيامي.