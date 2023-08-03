ليبيا نيوز

بركان إيبيكو في جزر الكوريل ينفث رماده على ارتفاع ثلاثة كيلو مترات

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 3 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلن مركز كامتشاتكا للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية حيث ينفث رماده على ارتفاع يصل إلى 3 كم. حسب مأوردته قناة روسيا اليوم . وأفاد بيان للمركز -، بأنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد البركاني اليوم على ارتفاع حوالي 3 كم فوق مستوى البحر.

ويقع البركان على الطرف الشمالي لجزيرة باراموشير في جزر الكوريل، وهو من البراكين النشطة في هذه المنطقة.. وفي 19  من شهريوليو الماضي تم تسجيل ثوران البركان المذكور ترافق بإطلاق الدخان والرماد على ارتفاع 4 كم.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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