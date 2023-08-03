إشهار عدد من الفروع للمجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية لعدد من بلديات المنطقة الغربية

طرابلس 3 أغسطس 2023 م ( وال ) نظم المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية حفل لإشهار لعدد من الفروع للمجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ببلديات المنطقة الغربية، أمس الاربعاء بصالة الملكة ببلدية قصر بن غشير .

الحفل حضره وكيل وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ومدير إدارة الشكاوي بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ومن أعضاء مجلس النواب، وعمداء بلديات منطقة النواحي الأربعة، وعدد من أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الغربية، ، ورؤساء وأعضاء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات الليبية، ومن المهتمين بحقوق الانسان والمرأة .

وأقيم الحفل تحت شعار (حقوق – مشاركة – قادة)، وألقيت في افتتاحه عديد الكلمات، التي أشادت بدور المرأة على مر التاريخ، وفي تحقيق الاستقرار والمصالحة في ليبيا، ودورها الريادي في بناء وتقدم وازدهار المجتمع، وأثنت على أهمية المجلس الوطني الأعلى للمرأة كجسم ينظم عمل المرأة ويدفع بها للمساهمة في صنع القرار،

الحفل أختتم بإعلان تفعيل مكاتب المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ببلديات المنطقة الغربية، وتسليم التكليفات الرسمية لإدارة المكاتب في تلك البلديات، أعقبها تكريم “د. ليلى السويسي” رئيس المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، وعضوات المجلس من قبل بلديات النواحي الأربع .

( وال )