ليبيا نيوز

روسيا تبحث إمكانية إنشاء مركز لوجستي للموانئ في شرق إفريقيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 3 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلنت روسيا إنها تدرس إمكانية تحديد موقع مركز لوجستى للموانئ على الساحل الشرقى لإفريقيا؛ بهدف تعزيز الممر التجارى بين الشمال والجنوب.

بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

من جهته أفاد  وزير التنمية الاقتصادية الروسى، “مكسيم ريشيتنيكوف “، أمس الأربعاء، خلال اجتماع للرئيس  “فلاديمير بوتين”  مع أعضاء الحكومة – “ندرس موقع مركز لوجستى للموانئ الروسية وقاعدة شحن على الساحل الشرقى لإفريقيا كجزء من ممر الشمال والجنوب”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاق حكومي دولي بشأن إنشاء ممر النقل المتعدد الوسائط بين الشمال والجنوب من قبل روسيا والهند وإيران في عام 2000.

وفي وقت لاحق، ارتفع عدد المشاركين إلى 14 دولة. ويهدف المشروع إلى جذب تدفقات الشحن العابر من الهند وإيران وإيران، ودول الخليج عبر الأراضي الروسية إلى أوروبا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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