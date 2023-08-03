الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية هذا اليوم ويوم الغد وتنخفض يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

طرابلس 3 أغسطس 2023م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على المناطق الغربية هذا اليوم ويوم الغد وتنخفض يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء: صافية وتتكاثر السحب يوم السبت، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم السبت إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33–37)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38-41)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع يوم الغد, وانخفاض يوم السبت.

اما مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:- فتكون السماء: صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.

وتكون السماء: صافية مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:- إلى ظهور بعض السحب على غات ، والرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-46)مْ.

اما مناطق الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-السماء: صافية ،والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

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