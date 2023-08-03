الرئيس البرازيلي يشدد على وجوب أن يساعده المجتمع الدولي للحفاظ على غابة الأمازون.

برازيليا 3 أغسطس 2023 م ( وال ) شدد الرئيس البرازيلي، “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا “، على وجوب أن يساعده المجتمع الدولي في الحفاظ على غابة الأمازون.

وقال لولا، خلال لقاء في العاصمة برازيليا مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية: “نحن ندرك مسؤوليّتنا في وجوب إقناع العالم بأن الاستثمار في الغابة هو استثمار مربح”.

و في رد على سؤال حول أهمية التنمية المستدامة لهذه المنطقة، صرح لولا بأنه “يجب على العالم مساعدتهم في الحفاظ على الأمازون وتطويرها”.وجدد لولا التذكير بأن حكومته ستكون “صارمة جدا” في مكافحة إزالة الغابات.

ياتي موقف الرئيس البرازيلي قبل أقل من أسبوع من قمّة في بيليم (شمال البرازيل) للدول التي تقع ضمن أراضيها أكبر غابة إستوائيّة في الكوكب.

وللمرة الأولى منذ 2009 يجتمع الأسبوع المقبل ممثلون للدول الثماني الأعضاء في “منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون” (إيه سي تي أو) لمناقشة سياسات حماية الغابة الإستوائية.