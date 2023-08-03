نقابة الشرطة الألمانية تدعو إلى تعيين المزيد من الأفراد للحد من تهريب المهاجرين.

برلين 3 أغسطس 2023 م ( وال ) دعت نقابة الشرطة الألمانية إلى تعيين المزيد من الأفراد للحد من تهريب المهاجرين. وأوضح رئيس النقابة “أندرياس روسكوبف” في تصريحات نقلتها صحيفة “راينيشه بوست” نشرت اليوم الخميس: “بالكاد يصل أي مهاجر إلى ألمانيا دون تهريبه”.

وقال إنه من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، يجب “تعزيز خدمات التحقيق ومفتشيات الشرطة الاتحادية بشكل عاجل من حيث الأفراد والمواد”.وتحدث روسكوبف عن “نقص هائل في الموظفين”. وهناك مئات الملفات التي لم تتم معالجتها ملقاة حاليا على المكاتب. وقال إنه يجب تحسين الميزانية الاتحادية بشكل ملحوظ.

وأضاف قائلا : إن المهربين كانوا “وحشيين وقاسين بشكل متزايد، تجاه المهاجرين والشرطة على حد سواء”.وفي النصف الأول من عام 2023، أبلغت الشرطة الاتحادية الألمانية عن زيادة في التهريب. وبحلول شهريونيو الماضي ، تم تسجيل 1007 حالات.

كما قد تواجه ألمانيا زيادة جديدة في عدد اللاجئين المتوافدين عليها، بحسب “تحليل الهجرة” الذي أجرته الشرطة الفيدرالية خلال شهر أبريل الماضي. وأوضح تقرير لصحيفة “بيلد” حول الموضوع – اعتمدت خلاله تقرير الشرطة الفيديرالية الجديد – أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص الواصلين بشكل غير قانوني إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ودول شنغن بنسبة 60 في المائة، ووصل خلال شهر مارس/آذار إلى 22500 شخص.