وزير الزراعة العراقي يطالب تركيا بحصة عادلة من المياه عبر نهري دجلة والفرات

بغداد 3 أغسطس 2023 م ( وال ) طالب وزير الزراعة العراقي “عباس جبر العلياوي ” ، تركيا بتوفير “حصة عادلة” من المياه إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات، مؤكدا أن العراق يتعرض حاليا لأشد أزمة مياه على مدار 30 عاما تبلغ ذروتها الشهر الجاري.

وقال الوزير العراقي في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “العراق اليوم الخميس يطالب بحصة عادلة. هذا التغير (المناخي) صحيح أنه جرى لكل دول المنبع ولا سيما تركيا باعتبار أن أكثر المياه التي ترد للعراق من خلال تركيا، لكن هناك حصة عادلة المفروض ومتفق أيضا عليها”. وأضاف العلياوي “الجانب التركي لحد الآن لم يف بالحصص المائية التي تم الاتفاق عليها”.

وقال إن هناك مؤشرا على بدء الهجرة من أهوار العراق جراء شح المياه، مضيفا أن ذورة أزمة المياه هذا الشهر مع ارتفاع الحرارة, وتابع قائلا إن هذه المشكلة تصاعدت بسبب “ما رافقها وما عزز من تأثيراتها إنشاء السدود المتوالية في الجانب التركي”.

وناشد العلياوي تركيا ، بمناسبة زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى بغداد، النظر إلى أزمة المياه التي يعاني منها الشعب العراقي.

ومضى قائلا “الجانب التركي وما نأمله إن شاء الله بعد زيارة رئيس الجمهورية التركية إلى بغداد أن تستثمر هذه الزيارة، لأننا اليوم في طور بناء علاقات أفضل. اليوم واحدة من علامات حسن الجوار النظر إلى هذا الشعب والنظر إلى ما يمر به من مأساة حقيقية”.