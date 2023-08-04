روسيا تعلن مواصلة التخفيضات الطوعية في صادرات النفط .

موسكو – 03 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها ستواصل طواعية خفض صادرات النفط إلى الأسواق العالمية في سبتمبر المقبل .

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي” ألكسندر نوفاك ” للصحفيين ستخفض روسيا طواعية صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس ، بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقًا .

وأضاف ستقرر شركات النفط بنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاجها أو صادراتها من أجل ضمان ذلك .

وأوضح “نوفاك” في إطار الجهود لتحقيق التوازن في السوق ، ستواصل روسيا طوعيًا خفض الإمدادات لأسواق النفط في سبتمبر ، لكن الآن بواقع 300 ألف برميل يوميًا ، عبر خفض الصادرات بالكمية المحددة .

وفي وقت سابق أعلن ” ألكسندر نوفاك ” أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ، حتى نهاية ديسمبر 2024 .