وزارة الصحة تتفقد المستشفيات الواقعة بمناطق الجبل الغربي التي شهدت نزاعات مسلحة خلال الأعوام الماضية.

طرابلس 03 أغسطس 2023م (وال)- تفقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات ” سعد الدين عبد الوكيل ” اليوم الخميس المؤسسات الصحية الواقعة في عدد من مناطق وقرى الجبل الغربي التي شهدت مرافقها الصحية أعمال تدمير وحرق نتيجة للنزاعات المسلحة التي حصلت فيها خلال الأعوام الماضية.

وعاين الوكيل خلال جولته التي رافقه فيها مسؤولين بوزارة الصحة مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية لصالح المواطنين، بالمؤسسات الصحية داخل المنطقة الممتدة من غريان إلى الأصابعة، والقواليش وككلة .

كما اطلع على نوعية الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وخدمات الكلى ، وخدمات الأشعة، والإيواء، واستمع لشروح مفصلة حول طبيعة العمل.

و أجرى الوكيل جولة داخل وحدات وأقسام كلًا من (مستشفى ككلة العام، ومستشفى الأصابعة العام، والمركز الصحي القواليش، ومركز علاج الأو أغسطس رام غريان، ومركز علاج العقم غريان، ومركز علاج أمراض الكلى غريان).

والتقى الوكيل خلال جولته بالكوادر الطبية والصحية واستمع منهم إلى احتياجاتهم المهنية وأبرز معوقات العمل وسبل تجاوزها بحسب ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

كما اطلع على الحالة الصحية والعلاجية للمرضى الراقدين في المستشفى واحتياجاتهم الطبية والدوائية وتلبيتها حتى تتحسن حالتهم الصحية.

وتأتي هذه الجولة لمعاينة المباني الخاصة بالمؤسسات الصحية رفقة فريق المسؤولين بوزارة الصحة، في ظل التقارير الواردة إلى وزارة الصحة والتي تفيد بحاجة مستشفى الأصابعة العام إلى أعمال صيانة شاملة وجذرية نظرًا لعدم خضوعه لأي أعمال صيانة منذ إنشائه في ثمانينات القرن الماضي، فضلًا عن حاجة مستشفى ككلة الماسة للعناصر الطبية والطبية المساعدة لتشغيل المستشفى وحاجته إلى إمدادات الأكسجين، وبعض أعمال الصيانة والتجهيزات.

فيما يحتاج مركز الكلى غريان لأعمال توسعة، وأيضًا هناك حاجة لإجراء صيانات للمركز الصحي القواليش، إلى جانب توفير تجهيزات مخبرية لمركز علاج العقم بغريان.

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