الأحوال الجوية المتوقعة : ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية الجمعة وتنخفض يوم الغد .

طرابلس 4 اغسطس 2023م ( وال )- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع على المناطق الغربية هذا اليوم الجمعة وتنخفض يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

واوضح المركز أن حالة السماء من راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون صافية هذا اليوم وتتكاثر السحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على المناطق الجبلية تصحبها خلايا رعدية احيانا ، والرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37–41)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

وبالنسبة لمناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:- تكون حالة السماء : صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على مناطق الخليج .

فيما تكون حالة السماء بمناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:- صافية إلى ظهور بعض السحب على غات ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

وتكون حالة السماء صافية بالواحات – السرير- تازربو- الكفرة ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

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