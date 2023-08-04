ليبيا نيوز

( الدبيبة ) خلال لقائه عدد من الفنانين يؤكد تقديره ودعمه لهم في كل المجالات .

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

 طرابلس 4 اغسطس 2023م ( وال )- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” عددا من الفنانين الليبيين ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ووكيلي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

   وذكرت مصادر الحكومة أن ” الدبيبة ” استمع خلال اللقاء الذي تم مساء الاربعاء ، لعدد من الفنانين الذين أكدوا دعمهم لجهود الحكومة وعودة الحياة لأغلب المجالات، متمنين أن يتم التركيز على المسرح ودعم الهيئة العامة للسينما والمسرح لتتمكن من تنفيذ خطتها.

   واكد الفنان ” يوسف الغرياني ” في كلمة له خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمن أفنوا عمرهم في دعم الحركة المسرحية والثقافية في ليبيا ، والمساهمة في دعمهم لتقديم برامج ومشروعات تساهم في ثراء الحركة الثقافية والفنية في ليبيا.

    واضافت المصادر ان ” الدبيبة ” أكد تقديره ودعمه لكل الفنانين الليبيين في كل المجالات ، وأصدر تعليماته بضرورة تسوية أوضاعهم كافة ودعم كل المقترحات المقدمة من الهيئة.

   …( وال )…

 

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وكالة الأنباء الليبية

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