استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة طولكرم .

طولكرم 4 اغسطس 2023م ( وال )- استشهد ، فجر اليوم الجمعة ، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها .

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان بأن الشاب (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عساكر قوات الاحتلال عليه من مسافة صفر ، وتم نقله الى مستشفى الشهيد الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه .

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم ، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام .

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