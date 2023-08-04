ليبيا نيوز

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة طولكرم .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طولكرم 4 اغسطس 2023م ( وال )- استشهد ، فجر اليوم الجمعة ، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها  .

    ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان بأن الشاب (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عساكر قوات الاحتلال عليه من مسافة صفر ، وتم نقله الى مستشفى الشهيد  الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه  .

     وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم ، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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