ليبيا تتسلم ( 3 ) زوارق فئة غات خاصة بأعمال الإنقاذ البحري .

طرابلس 4 اغسطس 2023 (وال)- تسلمت ليبيا ” 3 ” زوارق “فئة غات” خاصة بأعمال الإنقاذ البحري دعما لحرس السواحل وـمن الموانئ.

وستدخل الزوارق للخدمة بقيادة ضباط وضباط صف من جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الذين تلقوا التدريب في إيطاليا.

وستمارس هذه الوحدات نشاط الإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسيادة والمسؤولية الليبية، وتدعم أعمال الإنقاذ البحري أمام السواحل الليبية.

وكانت ليبيا و إيطاليا وقعتا في الـ28 من يناير، مذكرة تفاهم تنص على تسليم ليبيا خمسة زوارق متخصصة في أنشطة الإنقاذ البحري، بحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني.

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