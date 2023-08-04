مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات تقيم لقائها الرابع لقائدات حلقة الفتيات

سبها 4 اغسطس 2023 ( وال )- اقامت مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات لقائها الربع لحلقة الفتيات اتواصل ليومين بمقر فوج حج حجيل بالمفوضية .

و تخلل اللقاء ستة جلسات تدريبية بعنوان (المسؤليه القانونية لقائدة الفرقة ، خصائص النمو ، تطوير الأوسمة ، التجمعات الكبري ، التفكير الايجابي ،ادارة الوقت ، واختتمت الجلسات بجلسة للوسائل المعينة الى جانب الاحتفال بعيد المنديل .

وشارك فى تقديم هذه الجلسات القائدات ” قنا ميلاد ، اجميعة صالح ، عواطف بلومى ، مريم عبدالله ” الى جانب القائدان” محمد حسن ،عبدالحميد بركة ” .

( وال سبها )