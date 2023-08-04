ليبيا نيوز

مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات تقيم لقائها الرابع لقائدات حلقة الفتيات

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها   4 اغسطس 2023 (  وال  )- اقامت مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات لقائها الربع لحلقة الفتيات اتواصل ليومين بمقر فوج حج حجيل بالمفوضية .

 و تخلل اللقاء  ستة جلسات تدريبية بعنوان (المسؤليه القانونية لقائدة الفرقة ، خصائص النمو ، تطوير الأوسمة ، التجمعات الكبري ، التفكير الايجابي ،ادارة الوقت ، واختتمت الجلسات بجلسة للوسائل المعينة الى جانب الاحتفال بعيد المنديل .

وشارك فى تقديم هذه الجلسات القائدات ” قنا ميلاد ، اجميعة صالح ، عواطف بلومى ، مريم عبدالله ” الى جانب القائدان” محمد حسن ،عبدالحميد بركة ” .

(  وال سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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