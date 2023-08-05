الصين تعلن مشاركتها في المحادثات حول أوكرانيا بمدينة جدة السعودية .

بكين- 4 اغسطس 2023 م- ( وال )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة مشاركتها في المحادثات الدولية بشأن إيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا التي ستعقد في مدينة جدة السعودية عبر المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ” لي هوي ” .

وقال المتحدث باسم الوزارة ” وانغ ون بين ” في بيان إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية .

ويتطلع دبلوماسيون أوكرانيون وغربيون إلى أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جدة مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة مستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من نحو 40 دولة عن توافق على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا لن تشارك في هذا الاجتماع .