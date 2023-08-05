النيابة العامة تفكك تشكيلا عصابيا يهرب المخدرات إلى ليبيا.

طرابلس 4 أغسطس 2023م (وال)- أعلن مكتب النائب العام مساء الخميس أن النيابة العامة نجحت في تفكيك تشكيل عصابي تعمَّد أفراده جلب المؤثرات العقلية إلى ليبيا والاتجار بها.

وأمر مكتب النائب العام بضبط واحضار 17 متهما بينهم موظفون بميناء مصراتة البحري وحبسهم احتياطيا وتوجيه أوامر ضبط وإحضار بحق 30 آخرين انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

وذكر مكتب النائب العام أن التشكيل العصابي قام باخفاء كمية من الأقراص المخدرة نوع “(بريجابالين) في مدينة زليتن، حتى يتأتى تَنْظيم نقلها إلى مدينة الزاوية، ثم إلى مدينتي العجيلات والزنتان.

وأضاف أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تمكن من تحديد وجهة جزء من الكمية محل التتبع وإلقاء القبض على ناقلها في حالة تلبس بحيازة ثلاثة ملايين قرص من مادة ( بريجابالين ) .

وأكد مكتب النائب العام أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية مزورة بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية المؤثر العقلي عبر الموانئ البحرية حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة.