طرابلس04 أغسطس 2023م (و ال ) أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وإحباط محاولة تهريب 22 ألف لتر وقود في نطاق مديرية أمن زليتن .

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن المتهمين تم القاء القبض عليهم من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن عندما كانا على متن رأس جر بمقطورة على متنه خزانات بلاستيك معبأة بوقود ديزل “نافطة” سعة 22 ألف لتر مخبأة تحت أكياس من العلف الحيواني.

وأكدت الوزارة ات التحقيقات مع المقبوض عليهم أسفرت عن اعترافهما بتهريب الوقود بمساعدة شخص آخر على متن مركبة أخرى يقوم باستكشاف الطريق لهما، حيت تم القبض عليه واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى نيابة مكافحة الفساد تحت حراسة الشرطة.

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