الأحوال الجوية المتوقعة : انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب وسقوط امطار خفيفة .

طرابلس 5 اغسطس 2023م ( وال )- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة انخفاض على أغلب مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر قد يتخللها سقوط امطار خفيفة ويشمل الانخفاض تدريجيا يوم الغد باقي المناطق .

واوضح المركز أن حالة السماء من راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ، والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–34)مْ على المناطق الساحلية، ومابين(40-45)مْ على سرت وبعض مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد .

وبالنسبة لمناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ، تكون حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ على اغلب المناطق، وتسجل إنخفاض يوم الغد.

فيما تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

ومناطق الواحات – السرير- تازربو- الكفرة ، تكون حالة السماء: صافية بوجه عام ، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ.

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