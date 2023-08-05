وزيرا الرياضة والعمل يستقبلان فريق الاهلي عقب مشاركته ببطولة الأندية .

طرابلس 5 اغسطس 2023م ( وال )- استقبل وزير الرياضة “عبدالشفيع الجويفي “رفقة وزير العمل والتأهيل ” علي العابد ” بعثة فريق الاهلي طرابلس عقب عودته الليلة الماضية من مشاركته المشرفة ببطولة الأندية العربية لكرة القدم بالمملكة السعودية .

وكان فريق الأهلي طرابلس ودع منافسات البطولة العربية لكرة القدم «كأس الملك سلمان للأندية من الدور الأول بخسارته أمام السد القطري بهدف مقابل لا شيء ، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة ، فيما فاز الهلال السعودي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه .

واكتفى فريق الاهلي بحصد نقطتين في هذه البطولة من تعادلين مع الهلال والوداد المغربي الذي حصد نقطتين أيضًا وخرجا معًا من البطولة العربية.

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