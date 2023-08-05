( أوبك+ ) تؤكد التزامها بخطط خفض الإنتاج حتى نهاية 2024 .

فيينا 5 اغسطس 2023م ( وال )- أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة “أوبك+” ، التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط الممتد حتى نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماعها الـ49 ، امس المنعقد افتراضيا ، والمخصص لتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون (بين أعضاء أوبك وغير أوبك) لشهري مايو ، ويونيو 2023.

ويضم تحالف “أوبك+” منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا ، ويضخ نحو ( 40 ) في المئة من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي.

وأشادت اللجنة بالتزام أعضاء أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع البلدان المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.

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