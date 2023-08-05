طرابلس 5 اغسطس 2023م ( وال )- اقامت المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية اليوم السبت في طرابلس ورشة عمل حول مبادرة مشروع تطوير الاطار القانوني للامركزية في ليبيا.

وقال منسق المشروعات في المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية ” ابراهيم الرطيب ” إن هذه الورشة تأتي في اطار تطوير القانون 59 لسنة 2012 لتحسينه وسد الفجوات التشريعية للقانون من اجل ارساء سلطة المجالس البلدية وتعزيز الشفافية المحلية ، بمشاركة لفيف من الخبراء والاكاديميين وبعض من عمداء البلديات السابقين وعدد من المهتمين.

و أشار ” الرطيب ” إلى أن المنظمة ستنظم في 19من شهر اغسطس الجاري ورشة عمل تحمل نفس الاسم والمضمون في مدينة بنغازي .

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